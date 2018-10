«Geschichte und Gedächtnis»

Naumburg (dpa) - Knapp 70 Vorträge an vier Tagen mit Vertretern aus 19 Nationen: Der Internationale Nietzsche-Kongress in Naumburg (Sachsen-Anhalt) beleuchtet in diesem Jahr das kontroverse Thema «Geschichte und Gedächtnis». Unter dem Titel «Ohne Zukunft, ohne Erinnerung, so sitze ich hier» wollen Experten aus aller Welt von Donnerstag an über Aktuelles zu Thesen des Philosophen sprechen. Das sagte der Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums, Ralf Eichberg. Friedrich Nietzsche (1844-1900) ist in Naumburg aufgewachsen. Es sei einer der größten Kongresse seit dem Beginn in den 1990er Jahren.