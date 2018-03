Nowitzki: «So gut wie sicher, dass ich weitermache»

«Es ist so gut wie sicher, dass ich weitermache, wenn in den letzten Spielen nichts passiert», sagte der 39 Jahre alte Basketball-Superstar von den Dallas Mavericks der «Bild am Sonntag» über die Fortsetzung seiner Karriere. «Wenn der Körper mitmacht, will ich nächstes Jahr wieder dabei sein.» Nowitzki steht noch bis 2019 bei den Texanern unter Vertrag, der Club besitzt dabei eine Team-Option für die kommende Saison.

Er habe mit früheren Teamkollegen wie Steve Nash und Michael Finley sowie dem früheren Eishockey-Profi Mike Modano aus Dallas gesprochen - und «die sagen alle: Mach das so lange, wie du kannst. Du wirst niemals so eine Zeit haben», berichtete Nowitzki. «Also gehe ich davon aus, dass ich nächstes Jahr dabei bin.»

Eine Abschiedstournee in seiner letzten Saison wolle er aber weiterhin nicht, bekräftigte der Würzburger im Fachmagazin «Five». «Na ja, vielleicht lasse ich das Ende offen und unterschreibe für zwei Jahre», scherzte er. «Es ist natürlich schon toll, dass ich bereits dieses Jahr oft auswärts einen schönen Applaus vor den Spielen von den Fans bekomme. Aber mehr wird da hoffentlich in Zukunft nicht kommen.»

In der letzten Phase der regulären Saison besitzen Nowitzki und die Mavs bereits keine Chance mehr auf die Playoffs. «Es ist schon frustrierend, wenn dein Kopf Sachen sieht und du denkst: «Das ist ja lächerlich, wie der mich gerade verteidigt, und du dann nicht vorbeigehen kannst, weil dein Körper einfach nicht so reagiert», sagte er über sein eigenes Spiel. «Ich versuche aber, trotzdem diese Zeit zu genießen.»