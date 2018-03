Nowitzki mit Saisonbestleistung bei Pleite gegen Pelicans

NBA

Dirk Nowitzki(M/41) erzielte mit 23 Punkten im Spiel gegen New Orleans einen persönlichen Saisonrekord. Foto: Brad Loper/AP

Dallas (dpa) - Trotz einer persönlichen Saisonbestleistung hat Basketball-Star Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Texaner mussten sich den New Orleans Pelicans mit 109:126 (49:65) geschlagen geben.