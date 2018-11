Österreichs Haus der Geschichte wird eröffnet

1986 erinnerte es plakativ an die NS-Vergangenheit des damaligen Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim. Waldheim war Mitglied einer NS-Reiterstaffel, hatte sich aber immer bemüht, seine Rolle unter den Nazis herunterzuspielen. Der internationale Wirbel um das Staatsoberhaupt stieß eine überfällige innenpolitische Debatte zum Umgang mit der jüngeren Vergangenheit an.

Ein Aspekt: Die Errichtung eines zeitgeschichtlichen Museums. Nach jahrzehntelangem Hin und Her, in dem konsequenter politischer Wille und angeblich auch Geld fehlten, wird das Museum am Samstag eröffnet. Bis auf weiteres residiert die Schau über die Erste und Zweite Republik in imperialer Umgebung - in der Wiener Hofburg.

Das Haus sei ein «Meilenstein in der Museumslandschaft der Alpenrepublik» und ein klares Bekenntnis des Landes zur Auseinandersetzung mit allen Facetten der vergangenen 100 Jahre, sagte die Museumsdirektorin Monika Sommer in Wien.

Auf 800 Quadratmetern lädt die Ausstellung unter dem Titel «Aufbruch ins Ungewisse - Österreich seit 1918» zu einer mal bedrückenden, mal heiteren Zeitreise ein. «Republik u. Anschluss an Deutschland - Panik mitgemacht», notierte der Erfinder der Psychoanalyse, Sigmund Freud, unter dem 12. November 1918 in seinem Jahreskalender, der als Leihgabe aus den USA erstmals in Wien zu sehen ist.

Der Anschluss an Deutschland war und blieb Wunschtraum vieler Österreicher nach dem Ersten Weltkrieg. Das Elend der 1920er Jahre symbolisiert der «Bettelautomat». Die Stadt Wien hatte solche Groschen-Spender angebracht, in der - irrigen - Hoffnung, die vielen Armen würden sich mit jeweils wenigen Münzen abfinden. Das Pilotprojekt sei wegen zu großer Nutzung eingestellt worden, meinte eine Expertin des Hauses.

Großen Mut bewies ein unbekannter Fotograf, der im Frühjahr 1945 aus einer Dachluke heraus ein Foto von einem der Todesmärsche schoss. Zehntausende ungarische Juden wurden in den letzten Kriegswochen erbarmungslos von ihren Arbeitseinsätzen quer durch Österreich ins Konzentrationslager Mauthausen getrieben. Das Bild gilt als das einzige Foto-Dokument zu den Todesmärschen.

Das Museum versteht sich zu einem Teil auch als Geschichtswerkstatt. Wer interessante Fotos, Filme, Dokumente habe - sei es zum Bauboom in den 1960er Jahren, den «Energieferien» als Antwort auf die Ölkrise 1973 oder zum Fall des Eisernen Vorhangs 1989 - sei eingeladen, sie über eine Webplattform hochzuladen, hieß es. Das vorher gesichtete Material werde dann auf Bildschirmen in die Schau integriert.

Österreichische Höhenflüge finden sich verstreut in den vielen Ausstellungsstücken auch. Der Hinweis auf den legendären Sieg über Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 - in Form von Sammelbildern mit den Köpfen des Erfolgsteams - fehlt nicht. Auch der rot-weiß-rote Wimpel, den Österreichs einziger Astronaut Franz Viehböck 1991 an Bord der russischen Raumstation Mir abstempeln ließ, ist zu sehen. Und schließlich ist da noch das goldglänzende Sieger-Kleid von Conchita, die 2014 Österreich beim Eurovision Song Contest wie einen Phönix in den Himmel der Popmusik katapultierte.

Für ein weiteres Zeichen der Erinnerungskultur wurde am Mittwoch in Wien ebenfalls der Weg geebnet: Nach jahrzehntelanger Planung wird Österreich eine Gedenkmauer für die rund 66.000 Juden aus der Alpenrepublik errichten, die zur Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte, übernimmt das Bundeskanzleramt die Finanzierung der Namens-Mauer zu großen Teilen. «Somit kann nach fast 20 Jahren Engagement ein Projekt, das es anderswo schon lange gibt, auch in Österreich Wirklichkeit werden», sagte Kurz. Die Gedenkmauer soll vor der österreichischen Nationalbank in Wien errichtet werden.