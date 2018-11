Olly Murs tanzt gern mit Frauen

«Mit 20 oder 21 war ich mit vier Freunden in einem Club und wir haben getanzt», erzählte er der Deutschen Presse-Agentur. «Zwei Mädchen sind näher gekommen, als ob sie zu zweit mit mir tanzen wollten - und im nächsten Moment habe ich von ein paar Kerlen Schläge ins Gesicht bekommen.» Er sei völlig perplex gewesen. «Einer der Kerle fühlte sich wohl von meinen Dance-Moves bedroht», so Murs, «denn eines der Mädchen war wohl seine Freundin». Sein Fazit, über das er heute laut lachen kann: «Vermutlich hatte ich es verdient!»

Am Freitag bringt der Brite sein neues Album «You Know I Know» auf den Markt, es ist sein sechstes Studioalbum. Begonnen hat der 34-Jährige seine musikalische Karriere 2009 in der britischen TV-Castingshow «The X Factor». Allein in Deutschland hat Murs mehr als 1,5 Millionen Singles verkauft und ist mit drei Gold- und zwei Platin-Awards ausgezeichnet worden.