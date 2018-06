Otto wird Ehrenbürger der Stadt Emden

Kein Witz

Emden (dpa) - Komiker Otto Waalkes (69) wird Ehrenbürger der Stadt Emden. Der berühmteste Ostfriese soll die höchste Auszeichnung der Stadt anlässlich seines 70. Geburtstages am 22. Juli bekommen. Der in Hamburg lebende Komiker, Musiker und Schauspieler («Otto - Der Film») soll die Urkunde im Spätsommer in seiner Heimatstadt entgegen nehmen.