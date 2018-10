Palina Rojinski: Klassischer Wecker statt Handy am Bett

Offline

Palina Rojinski bei der Benefizveranstaltung «Tribute to Bambi» in Berlin. Foto: Jens Kalaene

Palina Rojinski bei der Benefizveranstaltung «Tribute to Bambi» in Berlin. Foto: Jens Kalaene

Berlin (dpa) - Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (33) versucht gerade, im Alltag öfter mal auf ihr Handy zu verzichten. Das sagte sie am Rande der «Tribute to Bambi»-Gala in Berlin.