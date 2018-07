Pariser Metro feiert WM-Sieg mit witzigen Stationsnamen

Fünf weitere Stationen werden ebenfalls vorübergehend umbenannt, wie der Betreiber RATP mitteilte. So wird die Metrostation, die den Namen des Schriftstellers Victor Hugo trägt, zu «Victor Hugo Lloris», und feiert damit Torwart Hugo Lloris. Der Halt «Champs-Élysées - Clemenceau» gibt ebenfalls Anlass zu einem Wortspiel und wird zu «Deschamps-Élysées - Clemenceau». Die Station liegt direkt am Prachtboulevard Champs-Élysées, wo am Sonntagabend Hunderttausende den WM-Sieg gefeiert hatten.

Für Montag ist dort die nächste Party geplant: Nach der Rückkehr des französischen Teams nach Frankreich sollen die Spieler am Abend über die weltberühmte Avenue fahren.