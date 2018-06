Pep Guardiola spendet für Flüchtlingshilfe

150 000 Euro

Barcelona (dpa) - Fußball-Startrainer Pep Guardiola (47) von Manchester City unterstützt mit 150 000 Euro eine spanische Hilfsorganisation, die Flüchtlinge auf offener See rettet. Mit dem Geld könnten die nötigen Reparaturen am Rettungsschiff von «Proactiva Open Arms» bezahlt werden, teilte der Gründer der nichtstaatlichen Organisation, Oscar Camps, am Dienstag dem katalanischen Radiosender RAC1 mit.