Phil Collins hat keine Lust auf neue Musik

«Ich notiere mir zwar gute Ideen für Texte oder Melodien und bewahre das auf», erzählte der 67-Jährige. «Aber ehrlich gesagt, ich habe kaum etwas gemacht. Ich war zu faul.»

Obwohl sein rechter Fuß nach einer Operation gelähmt ist und er am Stock geht, sei gesundheitlich «alles cool», versicherte Collins. «Das Leben ist gut.»

Am 28. September erscheint seine 4-CD-Box «Plays Well With Others» mit alten Songs verschiedener Künstler, an denen er als Produzent und Drummer mitgewirkt hat. Collins' letztes Album mit neuen Songs liegt 16 Jahre zurück.