Portugals Fernandes: «Hauptziel, die Gruppe zu überstehen»

Der Profi von Lokomotive Moskau hob in der «schweren Gruppe» vor allem Auftaktgegner Spanien hervor - die geografischen Nachbarn treffen am 16. Juni in Sotschi aufeinander. «Spanien ist einer der Favoriten auf den WM-Titel», sagte Fernandes. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Marokko und Iran.

Die Portugiesen sind bereits seit dem 9. Juni in Russland. Ihr Quartier liegt im Umland von Moskau. In der Vorbereitung spielte die Mannschaft zuletzt Unentschieden gegen Tunesien (2:2) und bei den zum erweiterten Favoritenkreis zählenden Belgiern (0:0) und gewann mit 3:0 gegen Algerien. Superstar Cristiano Ronaldo stieß nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit Real Madrid mit Verspätung zum Kader von Fernando Santos und war nur gegen Algerien mit von der Partie.