Prinz Harry nimmt an Aids-Konferenz in Amsterdam teil

Engagement

Amsterdam (dpa) - Prinz Harry wird an der Welt-Aids-Konferenz Ende Juli in Amsterdam teilnehmen. Der 33-Jährige werde als Schirmherr einer von ihm mitgegründeten Aids-Stiftung nach Amsterdam reisen, teilten die Veranstalter in Amsterdam mit. Ob er von seiner Frau Meghan begleitet wird, ist nicht bekannt.