Prinz Harrys Schwiegermutter wieder in London

Britisches Königshaus

London (dpa) - Herzogin Meghans Mutter ist wieder in London. Zuletzt war Doria Ragland bei der Hochzeit ihrer Tochter mit Prinz Harry im Mai in Großbritannien. Am Donnerstag war die US-Amerikanerin gemeinsam mit Prinz Harry (34) an Meghans Seite, als die 37-Jährige ein Kochbuch vorstellte. Die Einnahmen dienen einem guten Zweck.