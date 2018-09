Rea Garvey wird als «Pioneer of Pop» geehrt

Der Preis geht an Künstler, die die Popmusik besonders geprägt haben. Garvey will ihn bei der Aufzeichnung der Sendung «SWR3 New Pop Festival - Das Special» am 13. September im Festspielhaus Baden-Baden entgegennehmen, teilte der SWR mit.

Moderator der Show ist Guido Cantz. Außerdem dabei: Revolverheld, The BossHoss, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Álvaro Soler.

Der Ire Rea Garvey habe als Frontmann der badischen Band Reamonn deutsche Rock-Geschichte geschrieben, würdigte SWR3 Musikchef Gregor Friedel den Preisträger. Heute gehöre er zu den profiliertesten Musikern der Bundesrepublik.