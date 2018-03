Regisseur Joe Wright in Thriller-Laune

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Sein Oscar-prämiertes Polit-Drama «Die dunkelste Stunde», in dem Gary Oldman als Winston Churchill glänzt, brachte Regisseur Joe Wright (45, «Abbitte») zuletzt viel Lob ein. Nun will der Brite einen Psychothriller drehen. Dem «Hollywood Reporter» zufolge bringt er den Bestsellerroman «The Woman in the Window» des US-Autors A. J. Finn auf die Leinwand.