Reinhold Messner hält Merkel für zäh und ausdauernd

«Langsam, aber konstant»

Angela Merkel mit Reinhold Messner 2006 in Südtirol. Foto: Matteo Villanova

Angela Merkel mit Reinhold Messner 2006 in Südtirol. Foto: Matteo Villanova

Göppingen (dpa) - Bergsteiger Reinhold Messner (73) attestiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) eine gute Kondition. «Angela Merkel ist zäh, nicht nur am Berg, auch im politischen Betrieb um sie herum», sagte er der «Welt am Sonntag». «Man wird sie nicht so leicht kleinkriegen. Sie bleibt länger wach im Kopf, klarer als andere.»