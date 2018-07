Rick Astley wird nicht mehr erkannt

«Jeder hat ein Handy, man ist immer unter Beobachtung. Ich würde nicht tauschen wollen.» Er sei froh, inzwischen unerkannt einkaufen gehen zu können. «Ich werde überhaupt nicht mehr erkannt. Da müsste ich schon anfangen, "Never gonna give you up" zu singen.»

Er schätze seine Privatsphäre sehr: «Sie müssen nicht darüber nachdenken, ob sie die gleiche Jacke schon am Vortag anhatten, wenn sie in ein Restaurant gehen. Ich frage mich, wie es Beyoncé geht, wenn sie das Haus verlässt.» Astley war in den 80er Jahren ein großer Star. Mit 27 Jahren hörte er auf. Jetzt hat er ein neues Album veröffentlicht, fühlt sich aber nur «wie ein Hobbymusiker, der auf Tour gehen darf», erläuterte er den Funke-Zeitungen.