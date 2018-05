Rita Ora: «Ich verstecke nicht, was ich bin»

«Das ist sicher der Song in meiner Karriere, in dem ich am offensten bin», sagte die britische Musikerin («Anywhere») dem US-Magazin «People». «Ich verstecke nicht, was ich bin, wer ich bin und ob ich etwas machen will.»

In dem Song, der in der Nacht zu Freitag veröffentlicht wurde, heißt es: «Ich bin aufgeschlossen. Ich bin 50:50 und werde es nie verstecken.» Der Hit «I Kissed A Girl» von Katy Perry habe sie zu dem Lied inspiriert, sagte Ora. Auf dem Track sind auch die Sängerinnen Cardi B, Bebe Rexha und Charli XCX zu hören.