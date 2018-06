«Rock am Ring» und «Rock im Park» gehen zu Ende

Finale

Die US-amerikanische Rock-Band Thirty Seconds to Mars beim Open-Air-Festival «Rock im Park» in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann

Nürburg/Nürnberg (dpa) - Schlussspurt bei «Rock am Ring» und «Rock im Park»: Zehntausende Fans sind am Sonntag bei den Musik-Spektakeln in der Eifel und in Nürnberg in den letzten Festivaltag gestartet.