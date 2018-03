Rockmusiker Neil Young spielt in Western mit

Auf Netflix

Los Gatos (dpa) - Der kanadische Rockmusiker Neil Young spielt in einem neuen Western der aus den «Kill Bill»-Filmen bekannten Schauspielerin Daryl Hannah mit. Der Film mit dem Titel «Paradox» sollte am Mittwoch beim Festival «South by Southwest» in Austin, Texas Premiere feiern und ist ab 23. März beim Streamingdienst Netflix zu sehen.