Rock'n'Pop-Museum Gronau eröffnet nach Umbau neu

Neues Konzept

Rock'n'Pop-Museum will mit einem neuen Konzept mehr Besucher anlocken. Foto: Ina Fassbender

Gronau (dpa) - Nach einem Jahr Umbauzeit öffnet am Samstag in Gronau das Rock'n'Pop Museum wieder. Bei einem Tag der offenen Tür können Besucher das neu gestaltete Museum in Nordrhein-Westfalen bei freiem Eintritt erkunden.