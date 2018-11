Rod Stewart und Mark Forster bekommen Bambi-Trophäen

Alle drei werden nach Angaben von Hubert Burda Media, dem Veranstalter der Preisverleihung, am 16. November live in Berlin dabei sein. Stewart bekommt den Bambi in der Kategorie «Legende». Auch andere Stars werden auf der Bühne erwartet - etwa Udo Lindenberg, der bereits zwei der Preise daheim hat.

Die Bambis werden in diesem Jahr zum 70. Mal verliehen. Eine Jury entscheidet in den meisten Fällen, wer gewinnt. In einzelnen Kategorien dürfen die Zuschauer wählen. Geehrt werden Prominente aus Musik, Film, Fernsehen, Sport, Politik und Mode. Aber auch Menschen, die sich besonders für eine gute Sache engagieren, werden ausgezeichnet. Die Gala wird am 16. November von 20.15 Uhr an live im Ersten übertragen.