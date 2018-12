Rodler Felix Loch patzt - Wendl/Arlt souverän

Das Duo aus Bayern setzte sich auf der Olympiabahn von 1988 vor den Olympiadritten Toni Eggert/Sascha Benecken und den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller durch. Der zweimalige Olympiasieger Felix Loch bringt sich durch einen fehlerhaften ersten Lauf selbst um die Siegchance und muss nach Platz vier im Einzel weiter auf seinen ersten Erfolg in diesem Winter warten.

«Wir hatten schon die ganze Woche ein gutes Gefühl auf der Bahn. Das konnten wir im Rennen umsetzen. Darauf lässt sich aufbauen», sagte Wendl. Das Duo hatte nach dem zweiten Durchgang nur 0,091 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierten Eggert/Benecken, die nach Platz zwei und dem Sieg in Whistler bereits ihren dritten Podestplatz feierten.

Felix Loch hingegen kommt noch nicht richtig in Fahrt. Der Berchtesgadener verabschiedete sich durch einen fehlerhaften ersten Lauf und Platz 13 bereits früh aus dem Rennen um den Sieg. «Das war ein total verkorkster Lauf. Da hat gar nichts gepasst. Im zweiten Lauf hat man gesehen, was möglich gewesen wäre», sagte Loch. Dank einer furiosen Aufholjagd im zweiten Durchgang mit der Laufbestzeit (44,521 Sekunden) fuhr der 29-Jährige bis auf Platz vier vor. Der Sieg ging an Weltmeister Wolfgang Kindl aus Österreich. Hinter dem Russen Roman Repilow (+0,066) landete mit Olympiasieger David Gleirscher (+0,121) ein weiterer Österreicher auf Rang drei.

Kindl untermauerte seine Vormachtstellung in diesem Winter und führt mit seinem dritten Saisonsieg den Gesamtweltcup an (370 Punkte). Den zweiten Platz im Gesamtweltcup teilen sich Loch und Ludwig (beide 265).

Sebastian Bley, der nach dem ersten Lauf noch aussichtsreich auf Platz zwei lag, wurde Siebter (+0,330). Innsbruck-Sieger Johannes Ludwig musste sich mit Rang sechs begnügen (+0274). Chris Eißler wurde 14. (+0,690), Max Langenhan 16. (+0,708).