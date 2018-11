Rodler Ludwig gewinnt Saison-Auftakt

Weltcup in Innsbruck

Johannes Ludwig jubelt über seinen Sieg in Innsbruck. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA

Johannes Ludwig jubelt über seinen Sieg in Innsbruck. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA

Innsbruck (dpa) - Rodler Johannes Ludwig ist mit einem Sieg in die Weltcup-Saison gestartet. Der Olympia-Dritte aus Oberhof setzte sich auf der Bahn in Innsbruck-Igls in 1:40,294 Minuten vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller und dem Österreicher Wolfgang Kindl durch.