Rund 2000 Jahre alte Urnen in Kabel-Trasse entdeckt

Außerdem seien Grabbeigraben entdeckt worden, teilten Vertreter des Archäologischen Landesamtes und des Unternehmens Schleswig-Holstein Netz AG am Mittwoch am Fundort - einer Baustelle für ein Hochspannungskabel - mit.

Die Region gilt als ein Zentrum archäologischer Urnenfelder. Insofern sei der Fund «nicht super-ungewöhnlich, aber er spiegelt wider, wo die Menschen gelebt haben», sagte eine Sprecherin des Landesamtes. Sie vermutet eine Siedlung von Germanen. Ob jemals Römer in der Region gewesen seien, sei nicht nachgewiesen, auch wenn dies der römische Historiker Tacitus (um 58 n. Chr bis um 120 n. Chr.) berichtete.

Die acht Meter breite Trasse zwischen Süderbrarup und Sterup führt über archäologische Fundplätze, die dem Archäologischen Landesamt bereits durch Oberflächenfunde bekannt waren.

In der Römischen Kaiserzeit (ca. 0–375 n. Chr.) bestatteten die Menschen ihre Verstorbenen nach der Einäscherung in Urnen. Den Toten wurden Beigaben des alltäglichen Lebens mitgegeben, etwa Trachtbestandteile (Fibeln) oder kleine Geräte wie Spinnwirtel oder Messer. Die getöpferten Urnen wurden teils in kleine Steinkisten oder auch nur auf einem Standstein stehend vergraben. Viele Urnen kamen auch ganz ohne Steinsetzungen in den Boden.