Russin Kuznezowa gewinnt Tennisturnier in Washington

Finalsieg gegen Vekić

Swetlana Kuznezowa gewann das WTA-Turnier in Washington. Foto: Nick Wass/AP

Washington (dpa) - Die russische Tennisspielerin Swetlana Kuznezowa hat das Hartplatz-Turnier in Washington gewonnen. Die 33-Jährige besiegte im Finale die an Nummer sieben gesetzte Kroatin Donna Vekić in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.