Sam Rockwell dreht mit Scarlett Johansson

Neues aus Hollywood

Seit seinem Oscar-Gewinn spielt Sam Rockwell in einer anderen Liga. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Los Angeles (dpa) - Nach dem Oscar-Gewinn für seine Nebenrolle in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» hat Sam Rockwell (49) jetzt den Zuschlag für den Film «Jojo Rabbit» an der Seite von Scarlett Johansson bekommen.