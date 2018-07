Sam Smith trägt gern Frauenkleider

Cross-Dressing

Berlin (dpa) - Der britische Musiker Sam Smith (26) trägt seit seiner Kindheit gern Frauenkleider. «Dass es bei uns keine feste Einteilung in Jungssachen und Mädchensachen gab, hat sicher auch dazu geführt, dass ich jetzt so locker mit meiner Homosexualität umgehen kann», sagte der Sänger («Stay With Me») dem Kindermagazin «Zeit Leo».