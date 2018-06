Santos: Spaniens Trainer-Chaos hat keinen Einfluss

«Das zählt nicht für das Spiel morgen. Spanien will gewinnen und das können sie auch. Aber genau das wollen wir auch», sagte der 63-Jährige am Vortag der Partie in Sotschi. «Spanien spielt seit zehn Jahren den gleichen Stil. Darum wird es meiner Meinung nach keine Überraschungen geben.»

Spanien galt für die WM in Russland als einer der Topfavoriten - bis Trainer Julen Lopetegui am Mittwoch überraschend hatte gehen müssen, weil er nach dem Turnier Trainer von Real Madrid wird. Stattdessen trainiert der bisherige Sportdirektor Fernando Hierro nun die Spanier. «Ich werde Fernando Hierro nicht viel Glück wünschen. Aber ich hoffe, sie werden ein großes Turnier spielen», sagte Europameister-Coach Santos.