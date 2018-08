Schlagersängerin Claudia Jung: «Alles ist Schicksal»

Vorherbestimmt?

Berlin (dpa) - Schlagersängerin Claudia Jung (54) glaubt an die Existenz einer höheren Macht. «Ich glaube, alles ist Schicksal», sagte Jung in einem Interview der Musikzeitschrift «Meine Melodie». Wie das Leben verlaufe, werde von «einer nicht sichtbaren Kraft in groben Zügen» vorbestimmt, so die Sängerin weiter.