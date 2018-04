Schöneberger: Computerspiele der Kinder kontrollieren

Die Mischung macht's

Barbara Schöneberger kam in Rot zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in München. Foto: Tobias Hase

München (dpa) - Die Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger (44) appelliert an Eltern, auf die Spiele ihrer Kinder am Computer zu achten. «Das ist zwar mühsam, aber man muss es kontrollieren», sagte Schöneberger am Dienstag vor der Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises in München.