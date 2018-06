Schwedische Prinzessin Adrienne getauft

Die fast vier Monate alte Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) verzog nur einmal kurz das Gesicht, als Erzbischöfin Antje Jackelén ihren Kopf vorsichtig mit dem Taufwasser benetzte. Danach schaute die kleine Prinzessin neugierig in der Kirche umher - und schlief schnell wieder ein.

Adrienne Josephine Alice, wie die Kleine mit vollem Namen heißt, ist bereits das siebte Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia. Bei der Taufe in der Schlosskirche von Drottningholm am Wohnsitz des Königspaares saßen deshalb richtig viele Kinder in der ersten Reihe.

Vor allem Adriennes Schwester Leonore hielt es allerdings nicht lange auf dem kleinen Kinderstuhl: Die Vierjährige sprang barfuß durch die Kirche, rollte sich ungeduldig auf dem Teppich vor dem Altar hin und her, setzte sich rücklings auf den Stuhl. Ihr Bruder Nicolas klammerte sich an ein Stofftier. Von der großen, kinderreichen Königsfamilie fehlte lediglich Prinzessin Estelle (6). Die älteste Tochter von Kronprinzessin Victoria und ihrem Mann Daniel war krank.

Mit dem Namen ihrer kleinen Tochter hatten Madeleine und Christopher O'Neill die Experten überrascht, denn Adrienne ist in Schweden sehr ungewöhnlich. Schon bei ihren ersten beiden Kindern hatte sich das Paar für Namen entschieden, die sowohl im Schwedischen, als auch im Englischen funktionieren. Denn die Familie lebt in London, O'Neill hat die amerikanische und die britische Staatsbürgerschaft.

Der zweite und der dritte Name der kleinen Prinzessin dagegen stammen aus der Familie. Josephine heißt auch Mama Madeleine mit drittem Namen. Außerdem teilt die Kleine einen Namen mit ihrer Uroma Alice Sommerlath, der Mutter von Königin Silvia. Auch Kronprinzessin Victoria trägt diesen Namen zu Ehren ihrer Großmutter.