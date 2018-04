Schwedischer Musiker Avicii stirbt mit 28 Jahren

DJ und Produzent

Tim Bergling alias DJ Avicii bei einem Auftritt in New York 2014. Foto: Jason Szenes, EPA

Stockholm (dpa) - Der schwedische DJ und Produzent Avicii («Wake Me Up») ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in der Hauptstadt des Oman, Maskat (englische Schreibweise: Muscat), tot gefunden worden, teilte seine Sprecherin Ebba Lindqvist mit.