Schwedischer Trainer kritisiert DFB-Jubel nach 2:1

«Einige der Deutschen fingen an zu feiern, in dem sie in unsere Richtung liefen. Sie fingen an, Gesten zu machen, das hat mich sehr verärgert», sagte Andersson in Sotschi nach dem 2:1-Sieg des Fußball-Weltmeisters. Nach dem Schlusspfiff standen sich einige Schweden und Deutsche auf dem Platz Gesicht an Gesicht gegenüber, es gab ein paar Schubsereien.

«Nach dem Schlusspfiff schüttelt man sich die Hände und benimmt sich nicht so», kritisierte Andersson. Einige auf der deutschen Bank hätten sich «in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war, man lässt den Gegner auch in Ruhe trauern», betonte der schwedische Coach. Toni Kroos hatte mit einem Freistoß in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für die DFB-Elf erzielt.