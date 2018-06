Schweighöfer von Hollywood fasziniert

Traumfabrik

Berlin (dpa) - Der Schauspieler Matthias Schweighöfer (37) ist von Hollywood fasziniert, muss dort aber nicht unbedingt arbeiten. «Wenn Hollywood mich nicht will, bricht keine Welt zusammen», sagte er in einem am Sonntagabend von Spiegel Online veröffentlichten Interview. Er möge die Stadt Los Angeles einfach sehr gern. «Man wird immer freundlich begrüßt, auch wenn das oberflächlich ist.»