Schweiz sorgt sich um Ex-Gladbacher Xhaka

Verletzung im Training

Lugano (dpa) - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft bangt gut zwei Wochen vor dem Beginn der Weltmeisterschaft um ihren Mittelfeldchef Granit Xhaka. Der Ex-Gladbacher musste die Trainingseinheit in Lugano vorzeitig abbrechen, nachdem er sich in einem Zweikampf am linken Knie verletzt hatte.