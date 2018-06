Serbien unterliegt im ersten WM-Test gegen Chile 0:1

Für die Südamerikaner, die nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert sind, traf Guillermo Maripan (88.) in der Schlussphase. Filip Kostic (Hamburger SV) wurde bei Serbien nach 64 Minuten eingewechselt, Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) sechs Minuten vor dem Ende. Milos Veljkovic von Werder Bremen kam nicht zum Einsatz.

Serbien befindet sich seit 2. Juni im Trainingslager in Bad Waltersdorf/Österreich. Am 9. Juni steht ebenfalls in Graz der abschließende Test gegen Bolivien auf dem Programm. Zwei Tage darauf fliegt das Team nach Kaliningrad, wo es 40 Kilometer entfernt sein WM-Quartier in Swetlogorsk bezieht. Serbien trifft bei der Endrunde in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli in der Vorrundengruppe E auf Brasilien, Costa Rica und die Schweiz.