Serena Williams verbringt jeden Tag mit Tochter

«Vor 319 Tagen habe ich dieses unglaubliche Baby geboren. 319 von diesen Tagen habe ich mit ihr verbracht. Ich habe so viel Glück», schrieb die US-Amerikanerin am Mittwoch (Ortszeit) bei Twitter. Dazu stellte sie ein Foto des kleinen Mädchens. Es liegt ruhig schlafend auf ihrer Brust.

Williams hatte beim berühmtesten Tennis-Turnier der Welt in London nur gut zehn Monate nach der Geburt ihres Kindes das Finale erreicht. Dort unterlag sie der Kielerin Angelique Kerber mit 3:6, 3:6. Ihre phänomenale Leistung hatte sie im Anschluss allen Müttern gewidmet, egal ob sie arbeiten oder zu Hause bleiben. «Eure Unterstützung bedeutet mir so viel», schrieb Williams am Montag bei Twitter.