Shootingstar Lauv auf Stippvisite

Es gibt auch viel zu erzählen: «Sich zum ersten Mal zu verlieben und vier Jahre lang in einer Beziehung zu leben, das hat mir alles über mich selbst beigebracht, die Welt und wie man liebt», sagt der 23-Jährige.

Und darüber schreibt Lauv Dance-Songs, die vielen aus dem Herzen sprechen. Der Durchbruch gelang dem US-Amerikaner mit lettischen Wurzeln im letzten Jahr mit «I Like Me Better» - das Video hat allein auf YouTube über 22 Millionen Abrufe - und «Chasing Fire» heißt seine aktuelle Single, die es auch als Robin-Schulz-Remix gibt.

Und nachdem Lauv kürzlich bei Jimmy Kimmel auftrat, kommt er jetzt im Rahmen seiner «I Met You When I Was 18» -Welttournee für zwei Konzerte nach Deutschland. Am 23.04. spielt er im Kölner Stollwerck und am 24.04. in Berlin (Columbia Theater). Ein paar schöne Europa-Impressionen aus London und Paris hat Lauv bei Instagram bereits gepostet.