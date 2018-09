Sisi starb vor 120 Jahren nach Stich ins Herz

Halbwahres und Falsches ist auch noch zu ihrem 120. Todestag im Umlauf. Am 10. September 1898 wurde sie am Genfer See von einem Anarchisten ermordet.

Wer sich mit der Frau von Franz Joseph I. befasst, bekommt den Eindruck, sie passte weder zum Mann noch in ihre Zeit. Sisi hätte mit ihren Allüren und ihrer Model-Figur heute wohl ein millionenfaches Publikum in den sozialen Netzwerken. Allerdings hasste es die als «feengleich» beschriebene Frau, begafft zu werden.

EHE: Der Anfang war wohl tatsächlich märchenhaft. Die 15-jährige Herzogin in Bayern und der damals 22-jährige Kaiser Franz Joseph I. begegneten sich in Bad Ischl. «Es war wirklich der große Knall», ist sich die Kuratorin des Sisi-Museums in Wien, Olivia Lichtscheidl, sicher. Doch nach der Geburt von vier Kindern, Sisis Abneigung gegen die strenge Disziplin am Wiener Hof und der wenigen Zeit, die der extrem pflichtbewusste Kaiser für seine Frau hatte, trennten sich die Wege zusehends. Bis zuletzt behandelten sich beide aber mit Respekt.

REISEN: Sisi reiste äußerst gern. Je älter sie wurde, desto öfter. Ziele waren unter anderem die griechische Insel Korfu, England und natürlich ihr Schloss Gödöllö bei Budapest, wo sie sich frei fühlte.

SPORT: Eine Kaiserin als Sport-Freak? Ja - und das vor 150 Jahren. Sisi hatte überall, wo sie wohnte, Turngeräte zur Verfügung. In Wien konnte sie sogar eine an einen heutigen Fitness-Club erinnernde Turnhalle nutzen. Am Reck machte sie Klimmzüge, an den Ringen einen Felgaufschwung. Die wohl beste Reiterin Europas im 19. Jahrhundert saß bis zu acht Stunden täglich im Sattel und scheute kein Risiko. Wegen Rheumas sattelte sie später auf stundenlange Gewaltmärsche fast im Jogging-Tempo um. Sie lernte das Fechten und schwamm gerne.

BEAUTY-QUEEN: Mehr Aufwand treibt heute wohl kein Hollywood-Star. Die 1,72 Meter große und 50 Kilogramm leichte Elisabeth ließ sich ihr bis zu den Fersen reichendes Haar aufwendigst pflegen. Täglich gingen dafür ein bis zwei Stunden drauf. Alle 14 Tage ließ sie ihre Haarpracht mit einer Mixtur aus Eigelb und Cognac waschen. Schminke und Parfüm lehnte sie ab. Aus Eitelkeit ließ sie sich zuletzt mit Anfang 30 fotografieren, ein letztes Gemälde entstand mit 42 Jahren. Bis ins Alter hatte sie eine Wespen-Taille von 50 Zentimeter Umfang.

ERNÄHRUNG: Die Behauptung, die Kaiserin sei magersüchtig gewesen, weist Lichtscheidl entschieden zurück. «Keine Magersüchtige hat so ein Haar.» Vielmehr habe sich Sisi für ihre Zeit ungewöhnlich bewusst ernährt. Sie aß Wild, viel Gemüse und Fisch. Wichtig war ihr Milch. Außerdem liebte sie das von ihrer Köchin hergestellte Veilchen-Eis. Strikte Regel: Nach 18 Uhr wurde nichts mehr gegessen. Drum stocherte die Kaiserin bei späten Banketten eher lustlos auf dem Teller herum.

WESEN: «Alles, was sie gern gemacht hat, war immer extrem», meint Lichtscheidl. Dazu gehört der Sport, aber auch ihr Ehrgeiz zum Erlernen von Sprachen. Aus Begeisterung für die Antike lernte sie Alt- und Neu-Griechisch. Aus Liebe zu Ungarn lernte sie die höchst schwierige Sprache so gut, dass sie jederzeit mit ihren dortigen Untertanen in deren Landessprache reden konnte. Die Kaiserin liebte die Natur, die Berge, das Meer und die Werke des Dichters Heinrich Heine. Ihre besten Freunde waren Vierbeiner: die vielen besonders großen Hunde (Irischer Wolfshund, Doggen), die im Schloss zum Ärger des Personals herumtollen durften.

FAMILIE: Sisi hatte drei Töchter (Sophie, Gisela, Marie Valerie) und einen Sohn (Kronprinz Rudolf). Die von ihren Eltern angehimmelte Sophie starb zweijährig auf einer Reise nach Ungarn, zu der ihre Eltern sie mitgenommen hatten. Rudolf, der mit seinen aufgeschlossenen politischen Ansichten als späterer Kaiser viel hätte bewegen können, erschoss sich mit seiner Geliebten 1889. Elisabeths Liebe gehörte vor allem dem jüngsten Kind Marie Valerie. Sie wurde auch im Testament gegenüber ihrer Schwester Gisela bevorzugt.

ATTENTAT: Eigentlich wollte der Anarchist Luigi Lucheni einen französischen Adeligen in Genf ermorden. Der reiste aber nicht an. Elisabeth hielt sich mit ihrer Hofdame inkognito in Genf auf. Ein Zeitungsartikel enthüllte aber die Identität des prominenten Gastes. Lucheni stach ihr während eines Spaziergangs am See eine Feile in die Brust. Zunächst dachte die 60-Jährige, der Fremde habe ihr die Uhr stehlen wollen und rappelte sich auf. Erst Minuten später brach die durch den Stich ins Herz tödlich getroffene Elisabeth zusammen.

NACHRUHM: Schon zu Lebzeiten war die höchst extravagante Frau ein beliebtes Gesprächsthema. Die Umstände ihres Todes machten Sisi aber bald unsterblich. Filme entstanden und 1933 ein Fortsetzungsroman in einer Zeitung, der wesentliche Merkmale der legendären «Sissi»-Filme aus den 1950er Jahren vorwegnahm. Heute sind das Sisi-Museum und die kaiserlichen Appartements in der Wiener Hofburg ein von Touristen sehr gern besuchtes Ziel - 770.000 kamen im vergangenen Jahr.