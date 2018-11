Ski-Star Neureuther bricht sich Daumen im Training

Weltcup-Start ungewiss

Kein Weltcup-Auftakt in Sölden für Skirennfahrer Felix Neureuther. Das Rennen der Herren wurde abgesagt. Foto: Expa/Johann Groder/APA

Levi (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat sich im Training in Finnland den Daumen gebrochen und droht für den Slalom am Wochenende in Levi auszufallen. Das teilte der 34-Jährige mit.