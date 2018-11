Sony kündigt gleich zwei Marvel-Filme für 2020 an

Dunkle Helden

Los Angeles (dpa) - Das Hollywood-Studio Sony Pictures will 2020 gleich zwei Filme aus dem Marvel-Universum in die Kinos bringen. Ein noch titelloses Marvel-Projekt soll im Juli 2020 in den USA anlaufen, gefolgt von einer Marvel-Fortsetzung im Oktober, wie die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» berichteten.