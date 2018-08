Spott über Tanzeinlage von Theresa May

Besuch in Südafrika

Die britische Premierministerin Theresa May (2.v.r) bei ihrer Tanzeinlage in Südafrika. Foto: Stefan Rousseau

Kapstadt (dpa) - Ein Tänzchen der britischen Premierministerin Theresa May mit Schülern in Südafrika hat im Netz für spöttische Vergleiche gesorgt. May tanze wie ein Roboter, ein «Maybot», schrieb ein User am Dienstag auf Twitter. «Wie Mick Jagger nach einem Schlaganfall», kommentierte eine Nutzerin das vom Sender Sky News geteilte Video.