Staatschef Macron mischt in Cannes-Film mit

Dokumentation

In Cannes wird Emmanuel Macron in einer Szene des Dokumentarfilms «On the Road in France» zu sehen sein. Foto: Ina Fassbender

In Cannes wird Emmanuel Macron in einer Szene des Dokumentarfilms «On the Road in France» zu sehen sein. Foto: Ina Fassbender

Cannes (dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird in einem Cannes-Film zu sehen sein. In «On the Road in France» (etwa: Unterwegs in Frankreich) von Daniel Cohn-Bendit und Romain Goupil taucht der 40-Jährige in einer Szene auf, die in einem Café in Frankfurt spielt.