Starbesetzung um Ben Affleck für Drogen-Thriller

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - US-Regisseur J.C. Chandor (44, «All Is Lost», «A Most Violent Year») hat die Besetzung für einen lange geplanten Drogen-Thriller zusammen. Laut «Deadline.com» stehen Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal und Garrett Hedlund ab Ende März in Hawaii, Kolumbien und Kalifornien vor der Kamera. Die Geschichte dreht sich um fünf Freunde, die in geheimer Mission einem südamerikanischen Drogenbaron das Handwerk legen sollen.