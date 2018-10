Stefan Raab kehrt mit Live-Show zurück - ein bisschen

Bühnen-Auftritt

Köln (dpa) - Moderator Stefan Raab (51, «TV total») feiert am Donnerstag (20.00 Uhr) in Köln ein kleines Comeback auf der Bühne. Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt.