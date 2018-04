«Steinzeitdorf und Keltengold» zeigt archäologische Funde

Funde im Gewerbegebiet

Kirchheim (dpa) - Was man beim Ausheben eines Gewerbegebiets so alles findet: Im Städtischen Museum im Kornhaus in Kirchheim unter Teck wird bis zum 15. Juli das Beste von dem präsentiert, was Archäologen bei der Erschließung einer Fläche vor den Toren des Ortes seit 2014 gefunden haben.