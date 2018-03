Studio Babelsberg gratuliert Gerd Nefzer zum Film-Oscar

Effekthascherei

Potsdam (dpa) - Das Studio Babelsberg hat dem Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer zum Oscar-Gewinn gratuliert. «Er hat an unzähligen deutschen und internationalen Produktionen mitgewirkt und das Know-how aus Babelsberg in die Welt getragen», sagte Vorstandschef Christoph Fisser am Montag.