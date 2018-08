Summer Cem erobert Spitze der Charts

Es ist das dritte Nummer-eins-Album des Hip-Hoppers nach «Cemesis» und «Maximum».

Die Gothic-Rocker Mono Inc. folgen mit ihrem neuen Werk «Welcome To Hell» auf dem zweiten Platz. Auf der Drei startet der Bielefelder Rapper Timi Hendrix («Tim Weitkamp Das Musical»). Die Vorwochensieger Powerwolf («The Sacrament Of Sin») müssen sich mit dem sechsten Platz begnügen.

An der Spitze der Single-Charts gibt es keine Veränderungen: Dynoro & Gigi D'Agostino («In My Mind») führen vor El Profesor («Bella Ciao») und Clean Bandit feat. Demi Lovato («Solo»).