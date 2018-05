Taylor Swift besucht achtjährigen Fan im Krankenhaus

Überraschung am Krankenbett

Phoenix (dpa) - US-Sängerin Taylor Swift (28) hat ein achtjähriges Mädchen im Krankenhaus besucht, die Swifts Tourauftakt wegen schwerer Verbrennungen verpassen wird. Swift und deren Eltern überraschten Isabella McCune und ihre Familie am Samstag in der Klinik in Phoenix, Arizona, berichtete das «People»-Magazin. McCune sei «schockiert», «sprachlos» und sehr glücklich gewesen, sagte ihre Mutter dem Bericht zufolge.